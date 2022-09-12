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"Грады" и "Ураганы" морской пехоты ТОФ уничтожили штабы и личный состав ВСУ

Силовые структуры

Минобороны РФ сообщило, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли удары по украинским боевикам реактивными системами залпового огня.

Как гласит заявление российского оборонного ведомства, РСЗО "Ураган" и "Град" были успешно применены по командным пунктам ВСУ, районам сосредоточения сил националистов, артиллерийским и минометным батареям.

Также морпехи ведут и контрбатарейную борьбу с помощью 152-мм гаубиц "Гиацинт-С". Используя закрытые позиции они "накрывают" огнём артиллерию неприятеля и жгут бронетехнику украинских вооруженных формирований.

Ранее российский десантник рассказал о тактике ВСУ на передовой. По словам бойца ВДВ РФ, мелкие группы боевиков занимаются "мелким шкодничеством"на линии соприкосновения.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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