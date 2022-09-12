"Грады" и "Ураганы" морской пехоты ТОФ уничтожили штабы и личный состав ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли удары по украинским боевикам реактивными системами залпового огня.

Как гласит заявление российского оборонного ведомства, РСЗО "Ураган" и "Град" были успешно применены по командным пунктам ВСУ, районам сосредоточения сил националистов, артиллерийским и минометным батареям.

Также морпехи ведут и контрбатарейную борьбу с помощью 152-мм гаубиц "Гиацинт-С". Используя закрытые позиции они "накрывают" огнём артиллерию неприятеля и жгут бронетехнику украинских вооруженных формирований.

Ранее российский десантник рассказал о тактике ВСУ на передовой. По словам бойца ВДВ РФ, мелкие группы боевиков занимаются "мелким шкодничеством"на линии соприкосновения.