Минобороны РФ сообщило, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли удары по украинским боевикам реактивными системами залпового огня.
Как гласит заявление российского оборонного ведомства, РСЗО "Ураган" и "Град" были успешно применены по командным пунктам ВСУ, районам сосредоточения сил националистов, артиллерийским и минометным батареям.
Также морпехи ведут и контрбатарейную борьбу с помощью 152-мм гаубиц "Гиацинт-С". Используя закрытые позиции они "накрывают" огнём артиллерию неприятеля и жгут бронетехнику украинских вооруженных формирований.
Ранее российский десантник рассказал о тактике ВСУ на передовой. По словам бойца ВДВ РФ, мелкие группы боевиков занимаются "мелким шкодничеством"на линии соприкосновения.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.