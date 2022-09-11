Тактика украинских боевиков, которые действуют исключительно маленькими группами, напоминает "мелкое шкодничество", рассказал замком роты ВДВ.
Находящийся на передовой десантник пояснил, что подразделения боевиков пытаются найти бреши в обороне союзников.
"Тактика у ВСУ на данном направлении, скажем так, "мелкое шкодничество". Маленькие группы противника выдвигаются, наводят миномёты, артиллерию, после чего также мелкими группами отходят", — отметил боец.
Также он рассказал, что накануне десантники обнаружили группу пехоты ВСУ, которая готовилась к наступательным действиям. Националисты были ликвидированы с расстояния четыре километра с помощью БМД-4М, которая вооружена 100-мм пушкой, позволяющей стрелять по навесной траектории.
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