Марочко: перегруппировка войск РФ может поспособствовать успешному удару по ВСУ

Перегруппировка российских войск, скорее всего, поможет нанести ощутимый удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Во время стрима RT "Летучка" он отметил, что временные успехи украинской армии в конечном итоге обернутся для неё "колоссальными потерями".

"Возможно, будет перегруппировка сделана, с флангов мы можем нанести более ощутимый удар по украинским войскам", — сказал Марочко.

Он также подчеркнул: на Харьковском и Херсонском направлениях несут потери даже элитные войска Украины, которые прошли программу подготовки к боевым действиям в западных странах.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что потери украинской армии в районе Харькова и Кривого Рога с 6 по 10 сентября составили свыше 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными.