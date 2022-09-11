Потери украинской группировки войск на Харьковском и Криворожском направлениях с 6 по 10 сентября составили более 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что лояльные РФ власти эвакуируют население из Купянска, Изюма и Балаклеи, пишет РИА Новости. Жителей призвали покинуть дома, которые находятся в зоне боевых действий.
МО России накануне сообщало, что войска из Изюма и Балаклеи перегруппированы на Донецкое направление ради, "достижения заявленных целей военной спецоперации по освобождению Донбасса".
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.