МО РФ: потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за несколько дней впечатляют

Потери украинской группировки войск на Харьковском и Криворожском направлениях с 6 по 10 сентября составили более 4 тысяч убитыми и 8 тысяч ранеными.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что лояльные РФ власти эвакуируют население из Купянска, Изюма и Балаклеи, пишет РИА Новости. Жителей призвали покинуть дома, которые находятся в зоне боевых действий.

МО России накануне сообщало, что войска из Изюма и Балаклеи перегруппированы на Донецкое направление ради, "достижения заявленных целей военной спецоперации по освобождению Донбасса".