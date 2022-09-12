Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк продолжает делать странные заявления в духе русофобского курса киевского режима.
Он заявил, что навыки, которые он приобрёл в Беларуссии в медицинском институте, пригодятся в СВО.
"Мне нужно было резать людей. Я думаю, это как раз то, что сегодня нужно… Для того, чтобы изучить составляющую мозга Российской Федерации в целом", — в интервью киевскому телеканалу ICTV сказал Подоляк.
Сотрудник администрации Владимира Зеленского уточнил, что изучал в высшем учебном заведении поталогоанатомию и судебно-медицинскую экспертизу.
"Все необходимые навыки у нас есть", — подытожил Подоляк.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.