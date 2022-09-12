В Офисе президента Украины мечтают "вскрыть России мозг"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк продолжает делать странные заявления в духе русофобского курса киевского режима.

Он заявил, что навыки, которые он приобрёл в Беларуссии в медицинском институте, пригодятся в СВО.

"Мне нужно было резать людей. Я думаю, это как раз то, что сегодня нужно… Для того, чтобы изучить составляющую мозга Российской Федерации в целом", — в интервью киевскому телеканалу ICTV сказал Подоляк.

Сотрудник администрации Владимира Зеленского уточнил, что изучал в высшем учебном заведении поталогоанатомию и судебно-медицинскую экспертизу.

"Все необходимые навыки у нас есть", — подытожил Подоляк.