Киевский градоначальник Виталий Кличко требует от кураторов дальнейших поставок вооружения, мотивируя свою просьбу "военными успехами ВСУ".
Об этом он рассказал немецкому таблоиду BILD*.
По его словам, это первый украинский крупный военный успех, достигнутый при помощи вооружения Запада.
"Мы освободим всю Украину, однако вопрос в том, насколько быстро это произойдёт и каким будет количество жертв", — в интервью заявил бывший боксёр.
Он отметил, что сейчас Киеву как нельзя кстати были бы танки "Леопард" из Германии.
"Просьба к правительству ФРГ: поставляйте, что вы можете, чтобы быстрее изгнать российских солдат из нашей страны", — заявил мэр Киева.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ ожидают от Вашингтона танки Abrams, а от Берлина — танки Leopard 2.
* Bild — на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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