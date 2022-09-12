Кличко требует от Германии танки "Леопард", чтобы "освободить" всю Украину

Киевский градоначальник Виталий Кличко требует от кураторов дальнейших поставок вооружения, мотивируя свою просьбу "военными успехами ВСУ".

Об этом он рассказал немецкому таблоиду BILD*.

По его словам, это первый украинский крупный военный успех, достигнутый при помощи вооружения Запада.

"Мы освободим всю Украину, однако вопрос в том, насколько быстро это произойдёт и каким будет количество жертв", — в интервью заявил бывший боксёр.

Он отметил, что сейчас Киеву как нельзя кстати были бы танки "Леопард" из Германии.

"Просьба к правительству ФРГ: поставляйте, что вы можете, чтобы быстрее изгнать российских солдат из нашей страны", — заявил мэр Киева.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ ожидают от Вашингтона танки Abrams, а от Берлина — танки Leopard 2.

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