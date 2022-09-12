Сотрудники ФСБ РФ инсценировали убийство замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры.
В понедельник, 12 сентября, чиновник выступил на Первом канале. Он поделился, что в августе на него действительно собирались совершить покушение.
"СМИ Украины показывают, что якобы я уже умер, меня убили", — подчеркнул представитель ВГА.
Кроме того, в эфире телеканала отметили, что убийство заместителя начальника МВД Новой Каховки Сергея Томко — это тоже инсценировка спецслужб РФ. С помощью "оперативной игры" специалисты ФСБ России выявили и задержали заказчиков диверсий.
В начале августа сообщалось, что украинские диверсанты выстрелили в Виталия Гуру из пистолета "Макаров", после чего он попал в больницу, где скончался от серьёзных ранений. Лишь спустя месяц стало известно, что чиновник жив.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.