Убийство замглавы ВГА Каховского района Гуры оказалось инсценировкой ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ инсценировали убийство замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры.

В понедельник, 12 сентября, чиновник выступил на Первом канале. Он поделился, что в августе на него действительно собирались совершить покушение.

"СМИ Украины показывают, что якобы я уже умер, меня убили", — подчеркнул представитель ВГА.

Кроме того, в эфире телеканала отметили, что убийство заместителя начальника МВД Новой Каховки Сергея Томко — это тоже инсценировка спецслужб РФ. С помощью "оперативной игры" специалисты ФСБ России выявили и задержали заказчиков диверсий.

В начале августа сообщалось, что украинские диверсанты выстрелили в Виталия Гуру из пистолета "Макаров", после чего он попал в больницу, где скончался от серьёзных ранений. Лишь спустя месяц стало известно, что чиновник жив.