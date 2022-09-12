Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине

Жителям Белгородской области не стоит беспокоиться по поводу возможного перехода Вооружённых сил Украины (ВСУ) границы с Россией со стороны Харьковской области. Такое мнение высказал военный аналитик, блогер Юрий Подоляка.

Никакого "вторжения" на российскую территорию ожидать не следует, так как для Киева это, безусловно, будет роковым решением, считает эксперт.

Если произойдёт переход границы с РФ, президент России Владимир Путин объявит мобилизацию и войну Украине, после чего Украина падёт очень быстро, предполагает блогер.

"Понятно, что после объявления войны Россия перестанет церемониться со многими инфраструктурными объектами на территории Украины. Поэтому Киев вряд ли рискнёт пойти на какие-то серьёзные шаги", — заключил Подоляка.

Ранее военный аналитик Анатолий Матвийчук рассказал, что будет с ВСУ, если они решат вторгнуться на территорию Белгородской области.