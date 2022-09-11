Бойцы украинских Вооружённых сил подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области, сообщают Telegram-каналы. О том, что произойдёт, если боевики решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область, рассказал полковник в отставке, ветеран Афганской войны Анатолий Матвийчук.
В случае захода украинских подразделений в Белгородскую область реакция Российской Федерации будет немедленной — боевики будут уничтожены, заявил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".
По его мнению, далеко не факт, что солдаты ВСУ решатся на переход границы России. Однако при попытке это сделать их уничтожат российские пограничники и военные, объяснил аналитик.
Ситуацию в Харьковской области Матвийчук призвал не драматизировать, назвав произошедшее в регионе "неприятностями тактического масштаба".
Полковник заявил, что разговаривал с людьми, которые непосредственно заняты разрешением ситуации. Они рассказали, что реагирование идёт.
Ситуация стабилизируется в течение пары дней, а затем всё потихоньку вернётся на свои места, заключил военный эксперт.
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