Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат

Бойцы украинских Вооружённых сил подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области, сообщают Telegram-каналы. О том, что произойдёт, если боевики решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область, рассказал полковник в отставке, ветеран Афганской войны Анатолий Матвийчук.

В случае захода украинских подразделений в Белгородскую область реакция Российской Федерации будет немедленной — боевики будут уничтожены, заявил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".

По его мнению, далеко не факт, что солдаты ВСУ решатся на переход границы России. Однако при попытке это сделать их уничтожат российские пограничники и военные, объяснил аналитик.

Ситуацию в Харьковской области Матвийчук призвал не драматизировать, назвав произошедшее в регионе "неприятностями тактического масштаба".

Полковник заявил, что разговаривал с людьми, которые непосредственно заняты разрешением ситуации. Они рассказали, что реагирование идёт.

Ситуация стабилизируется в течение пары дней, а затем всё потихоньку вернётся на свои места, заключил военный эксперт.