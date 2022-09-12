Чолханов: на фронтах СВО жарко, особенно на Харьковском направлении

Доброволец, защитник Донбасса Танай Чолханов прокомментировал наступление украинской армии на Харьковском направлении и отметил, что сейчас союзные силы России и Народной милиции будут вводить дополнительные резервы и усиливать оборону Купянска и Изюма.

Доброволец подчеркнул, что на самом деле действиями боевиков ВСУ руководит генералитет НАТО, используя принцип: бей туда, где ближе и так, как удобней.

"Они вполне могут себе позволить воевать до последнего украинца. Сейчас вот и женщин мобилизуют, и стариков… создадут Зеленский-югенд. <…> Нам, простите, как Леопольду, нужен "озверин". Борьба велась крайне мягкими способами. И здесь уже не до политических игр", — заявил Чолханов в беседе с argumenti.ru.