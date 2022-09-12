Тысячи мирных жителей Харьковской области оказались в заложниках у боевиков киевского режима. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин. Он подчеркнул, что многие люди встали на сторону России и остались в регионе по разным причинам. Этим воспользовались украинские националисты. Алёхин отметил, что ВСУ даже организовали так называемые фильтрационные пункты.
"На полную катушку заработала система доносов. Усердствуют националисты батальона "Кракен"*. Фактически, они в эти дни хозяйничают во многих городах и селах Харьковщины. Скажем прямо, десятки тысяч мирных граждан брошены на произвол судьбы", — сообщил полковник запаса в беседе с URA.RU.
По мнению военного эксперта, наступление ВСУ на Харьковском направлении было тщательно спланировано. Ключевую роль в манёврах Киева сыграли данные американской и британской разведки, считает Алёхин.
*подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.