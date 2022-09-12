ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три населённых пункта Республики

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов проинформировало, что украинские националисты обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике. По Ясиноватой, Зайцево и Петровскому району Донецка было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра.