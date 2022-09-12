Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов проинформировало, что украинские националисты обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике. По Ясиноватой, Зайцево и Петровскому району Донецка было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.