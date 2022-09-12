Шольц: отправленное Киеву оружие позволяет изменить ход спецоперации в Донбассе

Немецкий лидер Олаф Шольц сказал, что оружие, которое получило ВСУ от Берлина, поможет им улучшить позиции на востоке Украины.

Как подчеркнул канцлер ФРГ, Германия передала Киеву зенитные самоходные установки Gepard, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars.

"Мы поставили крайне эффективное оружие, которое играет решающую роль в нынешних боях", — отметил руководитель республики во время пресс-конференции с главой правительства Израиля Яиром Лапидом.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему страна не может победить в вооружённом конфликте без танков.