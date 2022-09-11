Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, почему без танков на фронте невозможно победа.
Украинский военный аналитик рассказал об операции "Буря в пустыне" в 1991 году, когда высшее командование намеревалось обойтись спецназом и авиацией. В итоге решили сделать ставку на пехоту и танки. Это решение оказалось правильным.
"Времена идут, технологии развиваются, но несмотря на умные компьютеры и БПЛА, основную (чёрную) работу ближнего боя на войне делают пехота и танкисты", — написал Арестович.
Военный обозреватель не верит в "уход танков с поля боя" во времена управляемого оружия.
"Но раз за разом все теоретики снова и снова убеждаются, что пока пехота и танки не вынесут врага собственными телами и не займут территорию — о выигрыше в войне говорить не стоит", — объяснил Арестович.
Власти Украины неоднократно поднимали тему поставок танков Leopard. Олаф Шольц продолжает настороженно относиться к предоставлению Киеву тяжёлого вооружения.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.