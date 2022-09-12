Депутат Выборный опроверг данные о вине ВС России в блэкауте на Украине

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на заявления официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который обвинил Вооружённые силы Российской Федерации в отключении электричества на Украине.

"Американцам необходимо обратиться к психиатру. Они так погрузились в антироссийскую пропаганду, что считают виновниками любого происшествия русских", — сказал парламентарий.

По его мнению, Россия пытается как можно скорее избавить Украину от фашизма. Депутат раскритиковал Запад за военную поддержку Киева. Как подчеркнул собеседник издания, лидеры этих стран хотят, чтобы украинцы погибали.

"Правда за нами, победа тоже будет за нами", — заключил член ГД.

Ранее Прайс сказал, что США осуждают удары армии России по инфраструктуре Украины. По словам представителя Вашингтона, тысячи граждан лишились электричества и воды.