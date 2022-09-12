Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Investing: финансовая война с Москвой пошла не по плану США
GT: энергокризис вынудит европейцев свергнуть правительства своих стран
Денисенцев: "Солнцепёки" стали настоящей проблемой для ВСУ
Народная милиция ДНР: союзные силы контролируют донецкое направление
Пушилин: у союзных сил есть определённые успехи на артёмовском направлении
В ЕС отказались признавать результаты выборов в Крыму и Севастополе
В ЛНР росгвардейцами были задержаны девять пособников ВСУ
ОК "ЮГ" заявило, что десантные корабли ВМФ РФ активизировались в Чёрном море
В Докучаевске при обстреле о стороны ВСУ был ранен местный житель

Депутат Выборный опроверг данные о вине ВС России в блэкауте на Украине

Силовые структуры

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на заявления официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который обвинил Вооружённые силы Российской Федерации в отключении электричества на Украине.

Депутат Выборный опроверг данные о вине ВС России в блэкауте на Украине

"Американцам необходимо обратиться к психиатру. Они так погрузились в антироссийскую пропаганду, что считают виновниками любого происшествия русских", — сказал парламентарий.

По его мнению, Россия пытается как можно скорее избавить Украину от фашизма. Депутат раскритиковал Запад за военную поддержку Киева. Как подчеркнул собеседник издания, лидеры этих стран хотят, чтобы украинцы погибали.

"Правда за нами, победа тоже будет за нами", — заключил член ГД.

Ранее Прайс сказал, что США осуждают удары армии России по инфраструктуре Украины. По словам представителя Вашингтона, тысячи граждан лишились электричества и воды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Силовые структуры
Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"
Ольга Лебедева В традициях Третьего рейха: укронацисты устроили террор в захваченных городах Ольга Лебедева Андрей Николаев Украинское зерно нужно Европе для того, чтобы делать топливо Андрей Николаев Любовь Степушова Инициатива в СВО перешла к Украине. Путин демонстрирует, что план у него есть Любовь Степушова
Силовые структуры
The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Последние материалы
Пушилин: украинские войска активизировались на угледарском направлении
Барзыкин: заявления ЕС об ужесточении выдачи виз россиянам ярко политизированы
CNN: США боятся смены позиции ЕС по России из-за энергетического кризиса
Аксёнов: участники националистических мероприятий будут нести ответственность
Офис президента Украины требует наказать за поддержку СВО всех русских
Сенатор Климов: в РФ нет необходимости мобилизации
Мэр Кулемзин: за десять дней по Донецку было проведено 240 обстрелов
Жарихин: Россия меняет тактику спецоперации на Украине
Путин: Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов
Киселёв: украинские СМИ публикуют фейки о захвате городов ЛНР силами ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников