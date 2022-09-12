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Жарихин: Россия меняет тактику спецоперации на Украине

Силовые структуры

Политолог Владимир Жарихин считает, что Москва меняет тактику ведения спецоперации на Украине, потому что коллективный Запад перешёл все "красные линии".

"Россия меняет свою тактику проведения спецоперации, потому что все негласные "красные линии", проведенные в договоренностях с Западом, уже давно пересечены", — отметил он.

По мнению эксперта, России уже давно нужно было применить в отношении Киева более жёсткие методы.

Напомним, днём в понедельник, 12 сентября, по целям в Харькове российские Вооружённые силы нанесли новые удары. Как сообщает издание "Русская Весна", город опять частично обесточен, наблюдаются перебои с интернетом.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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