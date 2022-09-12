Лётчик-конструктор Андрей Краснопёров заявил, что американские специалисты спешили при разработке самолётов пятого поколения.
Как отметил Краснопёров, истребитель F-22 Raptor может развивать только полторы скорости звука, а не три, как сообщал Пентагон. Также лётчик-конструктор указал на проблемы с дыханием в самолёте. По мнению специалиста, США нуждаются в квалифицированных разработчиках.
"Raptor уже по сути мёртвый, так как очень дорогой и проблемный", — сказал эксперт, слова которого приводит ФАН.
Ранее журналисты Military Watch назвали истребитель F-22 Raptor провалом. По словам аналитиков, устарели компьютерные системы военного самолёта.
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