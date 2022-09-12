Military Watch: истребитель ВВС США F-22 Raptor оказался провалом

Первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor похож на провал. Об этом пишет издание Military Watch.

Одним из серьёзных его недостатков эксперты называют компьютерные системы, которые фактически устарели к моменту его ввода в эксплуатацию.

Так, Raptor с другими бортами всё ещё не может обмениваться данными. Подрывают боеспособность машины и отсутствие инфракрасных систем поиска и слежения.

Авторы статьи напомнили про то, что у пилотов "Раптора" развивался кашель из-за конструкции высотно-компенсирующего костюма, который сдавливал грудную клетку.

К низким показателям готовности также приводили и высокие требования к техническому обслуживанию F-22, заключили американские аналитики.