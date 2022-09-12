Первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor похож на провал. Об этом пишет издание Military Watch.
Одним из серьёзных его недостатков эксперты называют компьютерные системы, которые фактически устарели к моменту его ввода в эксплуатацию.
Так, Raptor с другими бортами всё ещё не может обмениваться данными. Подрывают боеспособность машины и отсутствие инфракрасных систем поиска и слежения.
Авторы статьи напомнили про то, что у пилотов "Раптора" развивался кашель из-за конструкции высотно-компенсирующего костюма, который сдавливал грудную клетку.
К низким показателям готовности также приводили и высокие требования к техническому обслуживанию F-22, заключили американские аналитики.
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