Сивков: замеченные у ВСУ танки НАТО — отличная новость для армии России

Киев мог начать использовать танки НАТО, и это хорошая новость для России.

Об этом сообщил доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков.

Запад мог поставить ВСУ танки. Но речь идёт не об "Абрамсах" производства США, а о немецких Leopard. Именно их Зеленскому обещали отдельные страны ЕС.

"Судя по всему, это те тридцать танков, которые обещала поставить Украине Испания, танки Leopard 2 модификации A4. Это устаревшие, но, тем не менее, иностранные машины", — в эфире "Соловьев LIVE" отметил эксперт.

По его словам, многие посчитают это усилением украинской армии, однако ВСУ с ними станет лишь слабее — эта машина намного хуже танков РФ. Также всё это показывает, что арсеналы Киева и ЕС исчерпаны и Украина начала воевать "старьём".

"Это очень положительный признак и означает, что ресурс бронетанковой техники, которым располагал Запад, уже исчерпан. Посылать эти танки на Украину очень сомнительно. Броня и защита у него слабые. Пушка стандартная, калибра 122 мм, но приборы управления огнём не соответствуют современным требованиям" — подчеркнул аналитик и добавил, что в противостоянии с российским Т-72Б3 он проигрывает однозначно.