Киев мог начать использовать танки НАТО, и это хорошая новость для России.
Об этом сообщил доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков.
Запад мог поставить ВСУ танки. Но речь идёт не об "Абрамсах" производства США, а о немецких Leopard. Именно их Зеленскому обещали отдельные страны ЕС.
"Судя по всему, это те тридцать танков, которые обещала поставить Украине Испания, танки Leopard 2 модификации A4. Это устаревшие, но, тем не менее, иностранные машины", — в эфире "Соловьев LIVE" отметил эксперт.
По его словам, многие посчитают это усилением украинской армии, однако ВСУ с ними станет лишь слабее — эта машина намного хуже танков РФ. Также всё это показывает, что арсеналы Киева и ЕС исчерпаны и Украина начала воевать "старьём".
"Это очень положительный признак и означает, что ресурс бронетанковой техники, которым располагал Запад, уже исчерпан. Посылать эти танки на Украину очень сомнительно. Броня и защита у него слабые. Пушка стандартная, калибра 122 мм, но приборы управления огнём не соответствуют современным требованиям" — подчеркнул аналитик и добавил, что в противостоянии с российским Т-72Б3 он проигрывает однозначно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.