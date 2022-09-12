Эксперт о поставках ВСУ "продвинутых" F-16: "С-400 фиолетово, что сбивать"

Арсеналы Запада истощаются, потому что не были рассчитаны на длительное противостояние. Его ВС тоже не способны на долговременные военные действия.

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Мартьянов.

По его словам, Европа и США на пределе, заканчиваются боеприпасы, и это не пустая болтовня. А призывы к администрации Джо Байдена ответить Кремлю поставками "продвинутого оружия" вообще нелепы, уверен аналитик.

"А что могут США поставить? Какие такие "продвинутые вооружения"? Пускай они перечислят, мы вместе посмеёмся. Для публичного эффекта они могут поставить "Патриот". Этот "Патриот" проживет ровно столько, сколько будут лететь "Оникс" или "Кинжал" до того места, где его установят", — в эфире интернет-канала "PolitWera" заявил обозреватель.

Он отметил, что Вашингтон лишь пугает поставками F-16.

"А что F-16? С-400 — ему вообще фиолетово, что сбивать", — подчеркнул Мартьянов.

Самый страшный сон для политического бомонда США и сотрудников Пентагона — это быть выставленными неумехами-слабаками, подытожил эксперт, добавив, что они ими и являются.