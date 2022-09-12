Вооружённые силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской атомной станции.
Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он сообщает, что националистические формирования перебрасывают в район ЗАЭС артиллерию и ракетное вооружение.
"ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок", — в частности, сообщил Рогов в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее он отмечал, что обстрелы украинской армии привели к вынужденной остановке последнего энергоблока Запорожской АЭС.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.