Рогов: ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ

Вооружённые силы Украины готовят большое наступление в районе Запорожской атомной станции.

Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он сообщает, что националистические формирования перебрасывают в район ЗАЭС артиллерию и ракетное вооружение.

"ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок", — в частности, сообщил Рогов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее он отмечал, что обстрелы украинской армии привели к вынужденной остановке последнего энергоблока Запорожской АЭС.