Вооружённые силы Украины в Донецкой Народной Республике подошли к населённому пункту Белогоровка и могут зайти в село.
Об этом сообщил проект Семёна Пегова — Wargonzo со ссылкой на источники с донбасской передовой.
По всей вероятности, фронт стабилизирован ещё не до конца, заявил портал.
"Поступают тревожные сообщения о том, что неонацисты могут зайти в Белогоровку, расположенную на севере ДНР. Это уже далеко не Харьковская область", — в частности пишет Wargonzo.
Подробности и официальные комментарии будут позднее.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.