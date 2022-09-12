Wargonzo: ВСУ подошли к Белогоровке и могут зайти в неё

Вооружённые силы Украины в Донецкой Народной Республике подошли к населённому пункту Белогоровка и могут зайти в село.

Об этом сообщил проект Семёна Пегова — Wargonzo со ссылкой на источники с донбасской передовой.

По всей вероятности, фронт стабилизирован ещё не до конца, заявил портал.

"Поступают тревожные сообщения о том, что неонацисты могут зайти в Белогоровку, расположенную на севере ДНР. Это уже далеко не Харьковская область", — в частности пишет Wargonzo.

Подробности и официальные комментарии будут позднее.