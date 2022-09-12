Спецназ Росгвардии из ЧР готов встретить наступление ВСУ на Запорожье

Спецназ Росгвардии из Чеченской Республики готов встретить наступление националистов ВСУ на Запорожскую область.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", — отметил президент ЧР.

Он заявил, что бойцы Росгвардии контролируют все точки, осуществляют взаимодействие с другими воинскими формированиями.

Нисколько не сомневаемся в солдатах ВС РФ, которые уже прекрасно показали себя в Мариуполе, Лисичанске и других населённых пунктах, особо подчеркнул Кадыров.

Сейчас спецподразделение "Ахмат" только и ждёт приказа, чтобы выдвинуться в бой, подытожил глава Чечни.

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