Спецназ Росгвардии из Чеченской Республики готов встретить наступление националистов ВСУ на Запорожскую область.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", — отметил президент ЧР.
Он заявил, что бойцы Росгвардии контролируют все точки, осуществляют взаимодействие с другими воинскими формированиями.
Нисколько не сомневаемся в солдатах ВС РФ, которые уже прекрасно показали себя в Мариуполе, Лисичанске и других населённых пунктах, особо подчеркнул Кадыров.
Сейчас спецподразделение "Ахмат" только и ждёт приказа, чтобы выдвинуться в бой, подытожил глава Чечни.
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