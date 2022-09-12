Подоляка: следующие две недели будут решающими для ВС РФ на Украине

Битва за Красный Лиман — это ключевое сражение, и Вооружённые силы Украины (ВСУ), очевидно, усилят давление на этом направлении. Такое мнение высказал военный аналитик и блогер Юрий Подоляка.

Если противнику удастся сбросить союзные войска с позиций, их дальнейшее положение на этом направлении будет очень шатким. Если же позиции удастся удержать, положение наших войск заметно укрепится, считает эксперт.

В таком случае можно будет говорить о том, что проблема, связанная с поражением в сражении под Изюмом, купирована, и в целом стабилизация фронта произошла. Пока битва за Красный Лиман идёт, сказать это окончательно нельзя, отметил блогер.

Подоляка заявил, сославшись на свои источники, что ВСУ перебрасывают силы и на Херсонское направление. По его мнению, это довольно "неприятно", так как сейчас у Киева есть преимущество внутренних коммуникационных линий. ВСУ могут оказаться там через несколько дней, а ВС РФ смогут перебросить туда свои войска не ранее, чем через неделю-две.

"Нынешняя и следующая неделя для южного фронта будут критическими. Противник, скорее всего, нанесёт удары, результат которых и предопределит суть осенней кампании на Украине", — заключил аналитик.