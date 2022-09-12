Арестович: "Мы меняем им "ножки Буша" на их ядерное оружие"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что после наступления ВСУ в Харьковской области Украина стала "донором безопасности" в Восточной Европе.

Украинский военный аналитик считает, что успехи ВСУ означают "тотальную смену перспективы на киевоцентричную".

"А дальше — начинается совсем другая история, в которой мы меняем им "ножки Буша" на их ядерное оружие", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.

Арестович убеждён, что у многих скептиков после продвижения украинской армии произошла "тотальная переоценка".

"Это ощущается прекрасно: пошли совсем другие разговоры, просьбы и предложения", — отметил военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович признал завершение фазы прорыва ВСУ.