Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что после наступления ВСУ в Харьковской области Украина стала "донором безопасности" в Восточной Европе.
Украинский военный аналитик считает, что успехи ВСУ означают "тотальную смену перспективы на киевоцентричную".
"А дальше — начинается совсем другая история, в которой мы меняем им "ножки Буша" на их ядерное оружие", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.
Арестович убеждён, что у многих скептиков после продвижения украинской армии произошла "тотальная переоценка".
"Это ощущается прекрасно: пошли совсем другие разговоры, просьбы и предложения", — отметил военный обозреватель.
Ранее Алексей Арестович признал завершение фазы прорыва ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.