Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, почему ВСУ больше не могут вести наступление.
Украинский военный аналитик заверил, что операция ВСУ продолжается на востоке и на юге.
"Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей — как трамплинов для следующих прыжков", — написал Арестович в своём микроблоге.
Военный обозреватель отметил, что командование Украины не позволяет себе увлекаться.
"Для наступления нужны условия и ресурсы, и они создаются не за один день", — объяснил помощник Зеленского.
Аналитик считает, что украинской армии предстоит "медленное прогрызание" обороны ВС РФ.
Ранее Алексей Арестович рассказал, почему без танков на фронте невозможна победа.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.