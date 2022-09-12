Арестович признал завершение фазы прорыва ВСУ: "Медленное прогрызание"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, почему ВСУ больше не могут вести наступление.

Украинский военный аналитик заверил, что операция ВСУ продолжается на востоке и на юге.

"Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей — как трамплинов для следующих прыжков", — написал Арестович в своём микроблоге.

Военный обозреватель отметил, что командование Украины не позволяет себе увлекаться.

"Для наступления нужны условия и ресурсы, и они создаются не за один день", — объяснил помощник Зеленского.

Аналитик считает, что украинской армии предстоит "медленное прогрызание" обороны ВС РФ.

Ранее Алексей Арестович рассказал, почему без танков на фронте невозможна победа.