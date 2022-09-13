Власти Херсонской области сообщили, что украинские боевики ночью 13 сентября пять раз пытались ракетами атаковать Новую Каховку.
В сообщении военно-гражданской администрации уточняется, что все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны.
В результате работы ПВО местные жители насчитали более 15 воздушных взрывов.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.