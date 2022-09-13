Системы ПВО в Новой Каховке отразили пять ночных налётов ВСУ

Власти Херсонской области сообщили, что украинские боевики ночью 13 сентября пять раз пытались ракетами атаковать Новую Каховку.

В сообщении военно-гражданской администрации уточняется, что все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны.

В результате работы ПВО местные жители насчитали более 15 воздушных взрывов.