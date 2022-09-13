Зубец: Киев наказывает своих граждан за то, что согласились жить на свободе

Бомбёжками и ракетными ударами по мирным территориям киевская власть фактически отказалась от собственных граждан.

Об этом сообщил глава Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он убеждён, что ни одно государство не будет наносить бомбовые удары по инфраструктуре на своей территории.

"СССР, когда освобождал ту же Украину в 1943–1944-х гг. не бомбил же Киев и другие города. Более того, операция по освобождению Киева была проведена так, чтобы минимально повредить город. Операция шла по окружению Киева, чтобы немцы оттуда сами ушли", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил аналитик.

Однако киевский режим сейчас проводит абсолютно противоположную политику, армия Украины обстреливает города, которые власть считает своими, подчеркнул эксперт.

Мирному населению прилетают ракеты и снаряды как "наказание" за то, что они выбрали свободу и согласились жить на той территории, где им лучше, подытожил Зубец.