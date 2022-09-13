Сильнейший пожар вспыхнул ночью 13 сентября в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" и отмечает, что небывалый пожар вспыхнул там после ракетного удара российских войск.
Власти причиной пожара сначала назвали "возгорание мусора", а потом, поняв нелепость версии, своё сообщение удалили.
На данный момент боевые действия в Запорожской области активизируются: националисты концентрируют силы для прорыва на Запорожскую атомную станцию.
Также издание информирует, что продолжаются боевые действия на южном фронте: боевики Вооружённых сил Украины не оставляют попыток на Херсонском направлении прорвать линию обороны объединённой армии РФ и ЛДНР.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.