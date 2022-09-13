Украина запрашивает у США ракеты ATACMS для ударов по России

Киев просит у Вашингтона ракеты класса "земля — земля" ATACMS дальностью до 300 км.

Данные баллистические ракеты Соединённые Штаты ранее отказывались предоставлять Украине, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующий документ.

"Предоставленный законодателям США и просмотренный WSJ документ перечисляет десятки видов вооружений, в которых, как заявило киевское правительство, оно нуждается для продолжения наступления в 2023 году", — пишет издание.

Авторы статьи подчеркнули, что среди таких "десятков видов" вооружений есть ракеты класса "земля — земля" ATACMS (Army Tactical Missile System), а также беспилотные летательные аппараты, танки, артиллерия, две тысячи ракет для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты "Гарпун".

Газета отметила, что Вашингтон раньше отказывался удовлетворять запросы киевской власти на поставки ATACMS, "опасаясь, что ВСУ могут использовать данную систему для нанесения ударов по территории России и разжечь более широкий конфликт с Западом".