Норкин: российские ракеты "Калибр" закрыли рты украинцам в Интернете

Ракеты "Калибр", ударив по энергосетям Украины, заставили замолчать в Сети многочисленных украинских "троллей".

Об этом сообщил ведущий Андрей Норкин.

Комментируя удары ракетами по ТЭЦ под Кременчугом и Харьковом, аналитик напомнил, что в РФ давно задавались вопросом о блэкаутах и уничтожению коммуникаций киевской власти и её сторонников.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь резко снизилась активность разных украинских "троллей", которые очень активны. Неоднократно задавались вопросом, почему Интернет на Украине работает, почему они разгоняют разные фейки в нашем сегменте. Их стало меньше", — в эфире сказал ведущий программы "Место встречи".

По его словам, РФ необходимо пресекать деятельность Киева, которая выходит далеко "за рамки". Удары по энергосетям Украины должны производиться регулярно, иначе "тамошние" провокаторы продолжат работать против СВО.