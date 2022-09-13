Российские пограничники отказались покидать посты на границе с Азербайджаном

Военнослужащие Погранвойск ФСБ РФ, которые находятся на армяно-азербайджанской границе после горячей фазы конфликта 2020-го года, отказались покидать свои посты. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Сюнике.

По данным репортёра, азербайджанские военные вышли по связи на посты россиян. Количество их было увеличено после того, как Баку несколько раз предпринял попытку вторгнуться на суверенную территорию Армении, отметил Пегов.

Азербайджанцы в ультимативной форме потребовали от наших пограничников оставить свои позиции, якобы заявив, что Баку не гарантирует им безопасность в противном случае, рассказал военкор в своём Telegram-канале.

Однако российские пограничники также в ультимативной форме отказались покидать зону обстрела и остались на своих позициях.

Сообщается о тяжёлых боях за отдельные армянские посты, обе стороны несут потери, добавил журналист.