Военнослужащие Погранвойск ФСБ РФ, которые находятся на армяно-азербайджанской границе после горячей фазы конфликта 2020-го года, отказались покидать свои посты. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Сюнике.
По данным репортёра, азербайджанские военные вышли по связи на посты россиян. Количество их было увеличено после того, как Баку несколько раз предпринял попытку вторгнуться на суверенную территорию Армении, отметил Пегов.
Азербайджанцы в ультимативной форме потребовали от наших пограничников оставить свои позиции, якобы заявив, что Баку не гарантирует им безопасность в противном случае, рассказал военкор в своём Telegram-канале.
Однако российские пограничники также в ультимативной форме отказались покидать зону обстрела и остались на своих позициях.
Сообщается о тяжёлых боях за отдельные армянские посты, обе стороны несут потери, добавил журналист.
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