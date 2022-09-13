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Российские пограничники отказались покидать посты на границе с Азербайджаном

Силовые структуры

Военнослужащие Погранвойск ФСБ РФ, которые находятся на армяно-азербайджанской границе после горячей фазы конфликта 2020-го года, отказались покидать свои посты. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Сюнике.

Российские пограничники отказались покидать посты на границе с Азербайджаном

По данным репортёра, азербайджанские военные вышли по связи на посты россиян. Количество их было увеличено после того, как Баку несколько раз предпринял попытку вторгнуться на суверенную территорию Армении, отметил Пегов.

Азербайджанцы в ультимативной форме потребовали от наших пограничников оставить свои позиции, якобы заявив, что Баку не гарантирует им безопасность в противном случае, рассказал военкор в своём Telegram-канале.

Однако российские пограничники также в ультимативной форме отказались покидать зону обстрела и остались на своих позициях.

Сообщается о тяжёлых боях за отдельные армянские посты, обе стороны несут потери, добавил журналист.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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