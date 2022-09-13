Азербайджан сообщил о жертвах в результате обострения на границе с Арменией

Вновь обострившийся азербайджано-армянский конфликт уже привёл к жертвам среди военнослужащих Азербайджана, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Ранее армянское оборонное ведомство заявляло, что позиционные бои на отдельных участках границы продолжаются до настоящего времени.

Ереван уже обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН, заявив о посягательстве Азербайджана на суверенную территорию Армении.