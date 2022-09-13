Вновь обострившийся азербайджано-армянский конфликт уже привёл к жертвам среди военнослужащих Азербайджана, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
Ранее армянское оборонное ведомство заявляло, что позиционные бои на отдельных участках границы продолжаются до настоящего времени.
Ереван уже обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН, заявив о посягательстве Азербайджана на суверенную территорию Армении.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.