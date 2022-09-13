Руководитель правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что сейчас проходит заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности. Причиной послужил призыв о помощи со стороны Еревана, добавил премьер.
"Ночью мы организовали заседание Совета безопасности, решили обратиться в ОДКБ", — отметил политик в ходе выступления в парламенте.
Ранее Пашинян сказал, что в ходе конфликта с Азербайджаном погибли 49 человек. Также премьер обратил внимание на необходимость вмешательства Москвы и ОДКБ.
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