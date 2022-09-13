Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал об обострении ситуации на границе с Азербайджаном.

Как сообщили в армянском кабмине, Пашинян озвучил Блинкену, что страна намерена обратиться за помощью к России и партнёрам в рамках ОБКД.

"В этом контексте он выразил надежду на соразмерную реакцию со стороны международного сообщества", — говорится в релизе кабмина Армении.

Ранее, в Вашингтоне призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в зоне конфликта.