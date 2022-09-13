Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал об обострении ситуации на границе с Азербайджаном.
Как сообщили в армянском кабмине, Пашинян озвучил Блинкену, что страна намерена обратиться за помощью к России и партнёрам в рамках ОБКД.
"В этом контексте он выразил надежду на соразмерную реакцию со стороны международного сообщества", — говорится в релизе кабмина Армении.
Ранее, в Вашингтоне призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в зоне конфликта.
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