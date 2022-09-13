Снова блэкаут: Харьковщина осталась без света, канализации, банкоматов и воды

Часть Украины сидит без света: ударами ВС РФ были отключены Харьковская область и частично Запорожская, Днепропетровская и Сумская области. Электричества не было и в той части Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

Сейчас же в Харькове из-за отключения электропитания не работают:

метро,

наземный электротранспорт,

супермаркеты,

автозаправки,

банкоматы и терминалы пополнения средств,

система водоснабжения.

Насколько хватит эффекта от "воспитательных мер” российской армии и станет ли Россия бить "ещё и ещё" по инфраструктурным объектам?

"Российской армии следует продолжать наносить удары не только по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ), но и по всей номенклатуре инфраструктурных объектов — и военной, и гражданской, поскольку они взаимозаменяемы", — пишут пользователи Telegram-каналов.

А вот ранее Россия старалась избегать прямых ударов такого рода, чтобы минимизировать воздействие на гражданское население.

При этом, согласно "Женевской конвенции 1949 года", электростанции могут являться законными военными целями, если помогают врагу в ведении боевых действий.

Но для существенного удара по военной логистике ВСУ такие обстрелы должны носить системный характер, так как Украина имеет мощные запасы по энергосистеме, и она пока в состоянии выполнить переброску мощностей между различными частями страны.

Разумеется, это не лучшим образом отразится на жизни мирных граждан: в тёмные квартиры перестанет поступать вода, перестанет действовать канализация.

Что характерно, в энергетической части Украина до последнего жила за счёт мощного советского наследия, которое она так ненавидит.