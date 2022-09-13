В Госдуме РФ призвали лишить Украину всех ТЭЦ: "Что такое Харьков без света?"

Депутат Госдумы от Забайкальского края, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что Украину нужно немедленно обесточить, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

"Почему в Харькове работают все заводы, ремонтируют и создают всю военную технику, — цитирует депутата Чита.ру. — Что такое, например, Харьков без света? Не только метро встанет, не будет водоснабжения, продукты придут в негодность, через три дня канализация встанет".

Как подчеркнул депутата, оружие для продолжения конфликта "собирают" сразу в нескольких областях на Украине. Поэтому работать нужно чётко и в:

Виннице,

Днепропетровске,

Запорожье,

Николаеве,

Одессе,

Житомире.