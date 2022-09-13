Депутат Госдумы от Забайкальского края, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что Украину нужно немедленно обесточить, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
"Почему в Харькове работают все заводы, ремонтируют и создают всю военную технику, — цитирует депутата Чита.ру. — Что такое, например, Харьков без света? Не только метро встанет, не будет водоснабжения, продукты придут в негодность, через три дня канализация встанет".
Как подчеркнул депутата, оружие для продолжения конфликта "собирают" сразу в нескольких областях на Украине. Поэтому работать нужно чётко и в:
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.