Бойцы спецназа Росгвардии на территории Луганской Народной Республики нашли тайник ВСУ, где была спрятана военная техника.
"Спецназовцы Росгвардии обнаружили боевую технику противника: БМП-2 и БТР-80 с вооружением и в исправном состоянии, гаубицу Д-30, а также обгоревший "Камаз" и двадцать 122-миллиметровых снарядов возле него", — сообщает ТАСС.
Также в течение суток росгвардейцы обнаружили три схрона. Один из них был заминирован противопехотной миной МОН-50, которая была установлена на растяжке.
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