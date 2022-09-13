Росгвардейцы обнаружили три схрона и боевую технику ВСУ под Луганском

Бойцы спецназа Росгвардии на территории Луганской Народной Республики нашли тайник ВСУ, где была спрятана военная техника.

"Спецназовцы Росгвардии обнаружили боевую технику противника: БМП-2 и БТР-80 с вооружением и в исправном состоянии, гаубицу Д-30, а также обгоревший "Камаз" и двадцать 122-миллиметровых снарядов возле него", — сообщает ТАСС.

Также в течение суток росгвардейцы обнаружили три схрона. Один из них был заминирован противопехотной миной МОН-50, которая была установлена на растяжке.