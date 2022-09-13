Сербский лидер Александр Вучич указал на риск возникновения вооружённого столкновения в Косово. Также президент раскритиковал политику Приштины.
"Опасность близка, объективна и серьёзна", — подчеркнул глава страны в ходе выступления в парламенте.
По данным руководителя Сербии, власти Косово направили силовиков на север региона и укрепили их позиции.
Ранее Вучич подчеркнул, что военно-политический блок НАТО должен поддерживать стабильность в Косово. Как отметил лидер страны, Белград готов защищать сербов.
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