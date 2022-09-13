Президент Сербии предупредил об угрозе силового конфликта в Косово

Сербский лидер Александр Вучич указал на риск возникновения вооружённого столкновения в Косово. Также президент раскритиковал политику Приштины.

"Опасность близка, объективна и серьёзна", — подчеркнул глава страны в ходе выступления в парламенте.

По данным руководителя Сербии, власти Косово направили силовиков на север региона и укрепили их позиции.

Ранее Вучич подчеркнул, что военно-политический блок НАТО должен поддерживать стабильность в Косово. Как отметил лидер страны, Белград готов защищать сербов.