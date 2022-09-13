Financial Times: власти США обсуждают отправку ВСУ истребителей и систем ПВО

Журналисты заявили, что американские власти их партнёры рассматривают возможность передачи Киеву систем противовоздушной обороны и военных самолётов. По данным Financial Times, чиновники оценивают возможную эффективность этого шага.