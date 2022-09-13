Военные ВСУ опубликовали видео наведённой понтонной переправы через реку Ингулец

В Сети появилось видео понтонной переправы, наведённой военными Вооружённых сил Украины через реку Ингулец с целью развития наступательной операции на Херсонском направлении.

Помимо повреждённых снарядами понтонов на кадрах можно увидеть уничтоженные военные грузовики украинской армии. Видеоролик опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок. По его версии, местоположением переправы может быть район населённого пункта Давыдов Брод в Херсонской области Украины.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ при попытке форсировать реку Ингулец.