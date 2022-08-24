Армия РФ уничтожила свыше 80 украинских военных, которые пытались скрытно форсировать реку Ингулец. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что река находится неподалёку от населённого пункта Лозовое в Херсонской области. По данным Минобороны, Вооружённые силы РФ нанесли поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
"Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей", — прокомментировали в профильном ведомстве.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о замедлении наступления союзных войск в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что это необходимо для сокращения количества жертв среди мирного населения и сохранения гражданской инфраструктуры. Кроме того, глава Минобороны напомнил: армия РФ уничтожает лишь военные объекты ВСУ, выполняя задачи специальной военной операции по демилитаризации Украины.
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