Армия РФ уничтожила свыше 80 военных ВСУ при попытке форсировать реку Ингулец

Армия РФ уничтожила свыше 80 украинских военных, которые пытались скрытно форсировать реку Ингулец. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что река находится неподалёку от населённого пункта Лозовое в Херсонской области. По данным Минобороны, Вооружённые силы РФ нанесли поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

"Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей", — прокомментировали в профильном ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о замедлении наступления союзных войск в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что это необходимо для сокращения количества жертв среди мирного населения и сохранения гражданской инфраструктуры. Кроме того, глава Минобороны напомнил: армия РФ уничтожает лишь военные объекты ВСУ, выполняя задачи специальной военной операции по демилитаризации Украины.