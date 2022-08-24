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Армия РФ уничтожила свыше 80 военных ВСУ при попытке форсировать реку Ингулец

Силовые структуры

Армия РФ уничтожила свыше 80 украинских военных, которые пытались скрытно форсировать реку Ингулец. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Армия РФ уничтожила свыше 80 военных ВСУ при попытке форсировать реку Ингулец

В ведомстве уточнили, что река находится неподалёку от населённого пункта Лозовое в Херсонской области. По данным Минобороны, Вооружённые силы РФ нанесли поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

"Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей", — прокомментировали в профильном ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о замедлении наступления союзных войск в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что это необходимо для сокращения количества жертв среди мирного населения и сохранения гражданской инфраструктуры. Кроме того, глава Минобороны напомнил: армия РФ уничтожает лишь военные объекты ВСУ, выполняя задачи специальной военной операции по демилитаризации Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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