Военкор Джон Дуган, который создал сайт о преступлениях полицейских PBSOtalk.org и бежал из США, рассказал о своём отношении к российской спецоперации по принуждению к миру на Украине.
Как отметил Дуган, он является аккредитованным журналистом, работает на территории Донецкой и Луганской Народных республик. По мнению корреспондента, действия Вооружённых сил Российской Федерации крайне важны для жителей Донбасса. Вместе с этим бывший полицейский сказал, что армия РФ минимизирует число пострадавших среди мирного населения.
"Я думаю, что Россия выступила превосходно", — подчеркнул Дуган, слова которого приводит argumenti.ru.
Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о больших потерях ВСУ.
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