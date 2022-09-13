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Шарий: "Учителя русского языка будут растворены в кислоте под украинские песни"

Силовые структуры

Националисты из батальона "Азов"* заняли территорию Харьковской области, которую оставила российская армия после отступления. Нацисты поставили властям РФ ультиматум: либо Москва меняет азовцев*, взятых в плен при освобождении Мариуполя, на харьковских учителей, либо все педагоги будут убиты, сообщает EADaily.

Шарий: "Учителя русского языка будут растворены в кислоте под украинские песни"

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, "Азов"* угрожает не только учителям — в опасности находятся люди, которые захотели принять гражданство РФ, но не смогли покинуть Харьковскую область. Националисты готовы истребить всё население, которое жило при российской власти и не выражало протеста, отметил Ганчев. В своём видеообращении он сообщил, что на занятой Вооружёнными силами Украины территории процветают мародёрство и убийства, которые происходят с одобрения западных спецслужб.

Украинский политик-эмигрант Анатолий Шарий заявил, что киевский режим планирует сажать на 15 лет учителей, которые приехали из России работать на подконтрольную РФ территорию Харьковской области, а также местных педагогов, согласившихся учить детей по российской школьной программе.

"По секретному приказу из офиса президента Украины, учителя русского языка будут растворены в кислоте. Под украинские песни. Какие же твари", — написал в соцсетях Шарий.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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