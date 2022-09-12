На Украине задержали учителей за сотрудничество с РФ, им грозят тюремные сроки

На Украине задержали педагогов, которые преподавали в школах по российской программе. Их могут осудить за нарушение законов в….* и коллаборационизм.

Педагогам грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. Под каток украинского правосудия попадут учителя, приехавшие из России работать на подконтрольные РФ территории, а также местные учителя, согласившиеся учить детей на условиях России.

Первых будут судить по статье о нарушении законов в....* (до 12 лет тюрьмы). Вторых — за коллаборационизм (до 15 лет).

О такой участи людей благородных профессий рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она заявила, что педагогов не будут обменивать на пленных, так как они не комбатанты.

"Они совершили преступление против нашего государства. Там серьёзные сроки наказания”, — сказала Верещук.

Ранее сообщалось, что учителя Херсона получали угрозы от украинской стороны до начала учебного года.

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