Кедми заявил о бессмысленности прорыва ВСУ на Харьковском направлении

Политолог Яков Кедми высказался о наступлении ВСУ на Харьковском направлении. Он отметил, что противнику удалось сконцентрировать больше сил на данном участке фронта, чем от него ожидалось.

Однако ВСУ не имеют новых сил, чтобы ввести этот прорыв, поэтому наступление оказалось лишённым смысла, считает он.

"Просчёт был в том, что с военной точки зрения это лишено смысла. Ты положишь войска, прорвёшь фронт, а дальше что? Если некого посылать, то какой военный смысл?" — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По его мнению, для киевского режима важен эффект, произведённый в СМИ, а не тысячи жизни бойцов. Кедми уверен, что ВС РФ удастся усилить войска там, где есть угроза численного перевеса украинской армии.

"Соберут силы для нового наступления, которое будет скоро. И оно будет совершенно другим, чем делала российская армия до сих пор", — предрёк политолог.