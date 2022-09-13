РСЗО "Град" союзных войск РФ и ДНР наносят удары по укрепрайону ВСУ у Авдеевки

В арсенале бойцов Вооружённых сил РФ — реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", которые активно используются для подавления обороны ВСУ.

РСЗО работают в тандеме с китайскими беспилотными летательными аппаратами Maviс 3, которые были приобретены на народные пожертвования.

Военкоры "Русской весны" опубликовали видео, на котором показана работа установок с БПЛА. Удары наносятся по укрепрайону ВСУ у Авдеевки.

Ранее сообщалось об уничтожении колонны с техникой и боеприпасами, перевозимой для Вооружённых сил Украины под Авдеевкой. Было ликвидировано около десяти машин.