Колонна военной техники националистов, состоявшая из, по меньшей мере, десяти машин, была уничтожена в выходные на автотрассе под Авдеевкой.
Эта колонна перевозила боеснаряды для артиллерии ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из командиров НМ Донецкой Народной Республики
"Нам удалось выследить и уничтожить значительное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении… Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена", — сообщает ополченец.
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