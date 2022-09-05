Под Авдеевкой уничтожена колонна техники со снарядами для ВСУ

Колонна военной техники националистов, состоявшая из, по меньшей мере, десяти машин, была уничтожена в выходные на автотрассе под Авдеевкой.

Эта колонна перевозила боеснаряды для артиллерии ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из командиров НМ Донецкой Народной Республики

"Нам удалось выследить и уничтожить значительное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении… Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена", — сообщает ополченец.