Президент США Джо Байден похвалил Украину за достижение "значительного прогресса" в российской спецоперации.
"Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди ещё долгий путь", — заявил лидер нации на брифинге.
Могут ли в ближайшее время произойти переломные моменты в ходе спецоперации для Киева, Байден не уточнил и заявил, что "ответа пока нет".
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Срок подготовки бронетанкового кулака против России составляет около пяти лет, считает политолог.