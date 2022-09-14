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Байден: Украина достигла "значительного прогресса"

Силовые структуры

Президент США Джо Байден похвалил Украину за достижение "значительного прогресса" в российской спецоперации.

"Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди ещё долгий путь", — заявил лидер нации на брифинге.

Могут ли в ближайшее время произойти переломные моменты в ходе спецоперации для Киева, Байден не уточнил и заявил, что "ответа пока нет".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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