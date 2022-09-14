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С февраля из-за обстрелов со стороны Киева погибли 192 жителя Донецка

Силовые структуры

На фоне непрекращающихся ударов ВСУ по Донецку с февраля погибли более 190 жителей Донецка, в том числе восемь детей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Огромное количество пострадавших среди мирных граждан — с февраля в городе погибли 192 человека, из них восемь детей. Только в Донецке ранены 887 человек, в том числе 42 ребёнка", — пояснил градоначальник ТАСС.

Как подчеркнул мэр, такие страшные цифры, градоначальник обязан озвучивать, чтобы люди понимали, как действуют ВСУ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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